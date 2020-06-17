Санкт-Петербург вышел на плато по приросту заражения коронавирусом

Глава медицинской рабочей группы по борьбе с коронавирусом, академик Евгений Шляхто заявил, что Санкт-Петербург по уровню заболеваемости COVID-19 вышел на плато.

Это объясняется тем, что за последние три недели ситуация в субъекте РФ сильно улучшилась: сократилось число заражений как коронавирусом, так и внебольничной пневмонией.

Сначала число больных удваивалось за неделю, потом за две недели, а теперь — примерно за месяц, и прогноз оптимистичный. Число заболевших и выздоровевших почти сравнялось, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 727 человек умерли, а 10 687 — выздоровели.