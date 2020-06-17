В Гатчинском районе обнаружили останки трех красноармейцев

Рядом был найден один «смертный медальон», но он оказался пустым.

Поисковый отряд «Искра» обнаружил в Гатчинском районе Ленобласти останки трех солдат Красной Армии. Предположительно, они погибли в 1941 году при выходе из окружения в Вырицком городском поселении.

Ранее поисковый отряд нашел в этом же районе почти 100 “смертных медальонов” солдат Красной армии. Во многих из них сохранились записки, благодаря которым можно найти родственников погибших. Также были найдены останки двух солдат, но медальон, найденный рядом с ними, оказался пуст.