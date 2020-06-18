Ремонтно-механический завод в Сланцах пытались украсть у собственника

Сотрудники Росреестра предотвратили хищение ремонтно-механического завода в Сланцах. Стоимость имущества – около 150 млн рублей.

В Росреестр обратились для регистрации перехода права собственности на завод в Сланцах по договору купли-продажи. Обратившийся мужчина предоставил доверенность. Поскольку этот документ не давал права на продажу завода, специалисты ведомства связались с собственником.

Директор завода Дмитрий Михеев сообщил, что не продает имущество. Он направил заявление в полицию по факту подлога документов.