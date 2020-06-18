Ленобласть обсудила с регионами национальный план восстановления экономики

Накануне состоялась видеоконференция с представителями 10 регионов России, посвященная вопросам синхронизации принимаемых в субъектах РФ мерах, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения.

Совещание также затрагивало темы роста экономики и долгосрочных структурных изменений, участие приняли Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс, Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной политики Ленобласти Дмитрий Ялов отметил, что в ситуации кризиса существуют две главные ошибки: слишком долго не признаваться в кризисе и слишком долго находиться в состоянии пожара, не думая о дальнейшем развитии.

«Самая острая фаза уже миновала, и сегодня мы можем перейти к обсуждению того, что мы будем делать в ближайшие годы. Для этого и разработан четкий и понятный общенациональный план», – обратился к участникам онлайн-встречи Дмитрий Ялов.

Участники обсудили те меры поддержки, на которых сделан акцент в регионах, новые подходы в работе институтов развития и поддержки инвесторов, а также взаимодействие с банковской сферой в вопросах поддержки бизнеса. Также председатель правления, директор Фонд Росконгресс Александр Стуглев отметил важность поддержки людей, которые были уволены в период пандемии, на уровне трудового законодательства, по его словам, необходима дать не только финансовую помощь, но и организовать переобучение, оперативно помочь в трудоустройстве.

Озвученные регионами на онлайн-встрече предложения будут направлены в Министерство экономического развития РФ для возможного включения в общенациональный план действий по поддержке экономики России.

Ранее ivbg.ru писал, что сельское хозяйство Ленинградской области станет драйвером роста экономики. В сложившихся условиях с COVID-19 области удалось без сбоев провести посевную, начать заготовку кормов, при этом поддержка АПК продолжалась