В Гатчинском районе утонули два человека

Соседка пыталась спасти утопающих, но не смогла.

Сегодня утром, 19 июня, неподалеку от СНТ «Сокол» в реке Кремянка утонули два человека. О трагедии сообщила местная жительница, она пыталась спасти мужчину и женщину, но ее попытки не увенчались успехом.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Ленобласти подтвердили информацию о гибели людей, сообщает 78.ru.

Только за прошедшие выходные – с 12 по 14 июня – на водоемах Ленобласти утонуло восемь человек, из них трое – дети. При этом Роспотребнадзор не дал официальное разрешение на посещение водных объектов.