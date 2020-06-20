Александр Дрозденко рассказал, как пройдет парад Победы в Луге

Сегодня, 20 июня, Александр Дрозденко во время визита в Ломоносовский район рассказал, как пройдет парад Победы в Луге 24 июня.

Глава региона приехал в Ломоносовский район на субботник на мемориале «Взрыв» и чтобы возложить цветы. Он раскрыл журналистам 47channel детали парада. Так, в Луге ожидается небольшой показ техники всех времен: начиная от Великой Отечественной войны и заканчивая современными артиллерийскими установками.

«Мы договорились, что сделаем хороший подарок лужанам. Это будет интересное мероприятие – оно будет проходить после федерального парада Победы», – поделился планами Александр Дрозденко.

Кроме того, в Луге пройдут показательные выступления солдат и офицеров, дислоцированных вокруг города. По словам Александра Дрозденко, всем пришедшим на праздничные мероприятия будут выдавать маски.