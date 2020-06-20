Власти Петербурга предлагают наградить ветерана Зинаиду Корневу, собравшую более 4 млн рублей на помощь семьям врачей

Администрация Невского района Петербурга предлагает наградить ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу знаком отличия «За благодеяние».

Благодаря ее инициативе россиянам удалось собрать более 4 млн рублей в качестве помощи семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает общественная организация ветеранов войн.

Пенсионерка вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура, который объявил о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS. Зинаида Корнева публиковала на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне.

Корнева, которой в сентябре исполнится 98 лет, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.

Награды «За благодеяние» вручены более 30 видным российским и зарубежным общественным деятелям, в числе которых Елизавета Глинка и Иосиф Кобзон.