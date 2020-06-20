Глава администрации Гатчинского района прокомментировала плакат с солдатами вермахта

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим прокомментировала баннер с изображением колонны солдат вермахта под надписью «22 июня. День памяти и скорби».

По ее словам, уже удалось установить причастных к произошедшему — они будут уволены.

«Хочется принести слова извинения нашим ветеранам и горожанам за тот факт, который произошел в нашем городе. Действительно в рамках исполнения муниципального контракта на въезде в город были вывешены два баннера, которые должны были быть приурочены к началу Великой Отечественной войны», — поделилась Нещадим.

В заключение она сказала, что, к сожалению, исполнитель выполнил один из баннеров в «какой-то вольной интерпретации событий».