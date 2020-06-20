В Ленобласти утверждена награда для медиков

В 47 регионе утвержден знак «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области». Награда будет вручена правительством области в День медицинского работника — 21 июня.

Дизайн утвержденного знака выполнен президентом Союза дизайнеров России Виталием Ставицким и имеет три степени отличия: бронзовый, серебряный и золотой цвета, сообщает пресс-служба правительства региона.

В художественном оформлении знака сочетаются лавровый венок победителя, красный крест как символ помощи и милосердия, а также официальная символика Ленинградской области.

Ранее сотрудники Ленинградской области клинической больницы поздравили коллег, лечащих пациентов с коронавирусом, с Днем медицинского работника. Так, они исполнили несколько песен, в числе которых — гимн ЛОКБ и ремейк «Прогоним проклятый «ковид».