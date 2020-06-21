В центре Петербурга нашли 35 кустов конопли

В квартире в центре Петербурга правоохранители во время обыска обнаружили 35 кустов конопли и 17 пакетиков с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что это марихуана общим весом не менее 100 грамм.

Тогда же был задержан хозяин квартиры — им оказался 41-летний житель Ленинградской области. В результате было возбуждено уголовное дело по статье за незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.