Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 27 июня

Согласно последним данным на 27 июня, по всему миру коронавирус выявлен у 9,91 млн человек. Умерли при этом 497 тысяч человек, вылечились — 5,39 млн.

В России первое место по количеству зараженных занимает Москва (218,6 тыс.). На втором месте находится Подмосковье (56,2 тыс), на третьем — Санкт-Петербург (23,2 тыс.).

С учетом статистики по всему миру, на первом месте по количеству зараженных коронавирусом находятся США (2,55 млн человек). Второе место занимает Бразилия (1,28 млн), третье — Россия (621,5 тыс.).