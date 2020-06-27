Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте «Роскосмоса».
По мнению специалистов, взрыв корабля на наземном стенде при испытаниях системы аварийного спасения в апреле 2019 года подчеркивает обоснованность этих сомнений.
Кроме того, кабина Crew Dragon заметно просторнее спускаемого аппарата корабля «Союз», так как рассчитана на семь астронавтов.
При этом, несмотря на просторный современный интерьер, большие иллюминаторы и удобные откидные кресла, Crew Dragon не может обеспечить комфортные санитарные услуги.
На «Союзе» туалет размещен в отдельном бытовом отсеке.
Тем не менее, считает автор статьи, с появлением Crew Dragon США после почти 20 лет усилий получили «компактную и более надежную, чем Space Shuttle, пилотируемую ракетно-космическую систему, к тому же разительно отличающуюся от шаттла в эксплуатации в сторону меньших расходов».
Он также напомнил, что у Crew Dragon есть аварийная система, обеспечивающая спасение экипажа на любом участке выведения: от момента заправки ракеты-носителя до отделения корабля от последней ступени. Это отличает корабль Маска от шаттлов, в двух катастрофах которых погибло 14 астронавтов.
Корабль Crew Dragon впервые слетал на МКС в беспилотном режиме в марте прошлого года. Пилотируемый пуск состоялся в минувшем мае — на станцию отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. После испытательных полетов НАСА сертифицирует Crew Dragon для штатных миссий, первая из которых намечена на сентябрь.