Тосномэн пришел на голосование по поправкам в Конституцию в Любани — видео

Сегодня, 27 июня, избирательный участок в Любани Тосненского района посетил Тосномэн — он также решил принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Судя по видео, у паря в костюме супергероя сначала измерили температуру, после чего предложили обработать руки антисептиком. Далее он предъявил паспорт, после чего проголосовал, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«На моем примере вы узнаете, что не только какие-то личности могут стать супергероями, но и простые граждане Российской Федерации. Такие, как я и вы. Я, сотрудник муниципального автономного учреждения, решил не только проявить свою гражданскую позицию, но и поднять настроение избирательной комиссии», — сообщил герой видеоролика.

На голосование по поправкам в Конституцию пришёл Тосномэн.

Отметился в Любани. Новый супер-герой говорит, что он простой парень, работает в муниципальном учреждении, но у него есть супер-сила — наличие гражданской позиции.

Днём он заполняет бумаги, а ночью заполняет бумаги.