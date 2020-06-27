Оркестр «Таврический» закрывает сезон в День молодежи

Сегодня, 27 июня, в День молодежи симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» закрывает 11-й сезон исполнением композиций Андрея Петрова.

По словам художественного руководителя и главного дирижера оркестра Михаила Голикова, музыку Петрова знают по фильмам «Человек-амфибия», «Жестокий романс», «Осенний марафон», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Концерт запускает марафон мероприятий, которые продолжатся в Великом Новгороде и закончатся в Москве гала-концертом в Кремле.

Музыканты исполнят композиции не только в классическом формате, но и в современных аранжировках. В концерте примут участие солистка Мариинского театра Ольга Пудова, актёр музыкального театра Иван Ожогин, дважды лауреат театральной премии «Золотая маска» и внучка композитора Манана Гогитидзе.

Концертная программа пройдет в Центре физической культуры в Приозерске, выступление будет транслироваться на большом экране на Центральной площади, в группе «ВКонтакте» оркестра, на «Триколор Кино и ТВ», а также в группе «Ленинградская область». Начало в 18:00.