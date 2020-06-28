Вчера вечером, 27 июня, на 13 км дороги «Гостицы — Пустомержа» в деревне Выскатка Сланцевского района произошла авария. Автомобиль Hyundai Solaris сбил четырехлетнюю девочку.

По предварительной информации, иномаркой управлял 43-летний мужчина — он сбил девочку, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан на двое суток, вскоре ему изберут меру пресечения.

Ранее ivbg.ru писал, что пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика в садоводстве во Всеволожском районе. Машина сбила ребенка и съехала в кювет, после чего перевернулась.