Видео: жители Заневского поселения рассказали о своем отношении к голосованию по Конституции

Жители Заневского поселения Всеволожского района продолжают принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Несколько участников поделились своим мнением.

Видео с их участием было опубликовано пресс-службой местной администрации в воскресенье, 28 июня. Выпускник Илья Иванов, окончивший школу в Кудрово, впервые принял участие в подобных мероприятиях.

«Нельзя жить по старым законам, нужно их менять. Поэтому я скажу так: прийти или нет – ваше дело. Но если вам небезразлично будущее России, скорее всего вам стоит прийти», — поделился юноша.

Молодая мама Асия пришла на голосование со своей дочерью. Женщина отметила, что для нее большую роль играет поправка о сохранении семейных ценностей. Она убеждена, что очень важно объяснять молодым людям, что голосование — долг любого гражданина России.

«Я пришла голосовать потому, что это мой долг как гражданина страны. Мне больше всего понравились поправки о сохранение территориальной ценности и семейных ценностей. Для нас, наверное, это самая актуальная поправка: мы молодая семья, у нас двое деток. От нашего выбора зависит то, какое у нас будет будущее», – отметила Асия.

Игорь, переехавший в Ленинградскую область из Санкт-Петербурга шесть лет назад, считает, что внесение поправок может стать мощным импульсом для дальнейшего развития страны. В противном случае, дальнейшее будущее может не сбыться.

«Голосовать надо: если сейчас не проголосуешь, дальнейшее будущее нашей страны может просто не сбыться. А если проголосовать правильно, все будет и все срастется: народ у нас сильный, целеустремленный, трудолюбивый… Я думаю, что все будет хорошо», — считает Игорь.

Одной из главных для себя поправок мужчина назвал сохранение территориальной целостности страны и запрет на двойное гражданство для российских чиновников.

Участие в голосовании также принял депутат Заневского поселения Дмитрий Кудинов. Парламентарий уверен, что новая версия главного документа страны поможет в принятии решений не только на федеральном, но и на местном уровне.

«Как действующий муниципальный депутат я принимаю участие в том числе в законотворческой деятельности и вижу, что на сегодняшний день в России есть определенные пробелы в правовом поле. И тот пакет поправок, которые сейчас предлагают на голосовании, я оцениваю достаточно высоко: они отображают реально изменяющиеся условия как в нормативно-правовом поле, так и с точки зрения жизни людей в целом», – отметил Дмитрий Кудинов.

Директор Кудровского центра образования №1 Елена Кузнецова считает, что Конституция уже готова к изменениям, но главное слово остается за россиянами.