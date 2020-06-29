После ослабления самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти подскочил спрос на услуги фото- и копицентров при падении интереса к супермаркетам

Аналитики МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса[1] изучили, как оживает сфера торговли и услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавируса: что покупали люди в первую декаду июня, какие магазины возобновили работу и как восстанавливаются их обороты по сравнению со средними показателями мая 2020 года.

Как выяснилось, за этот период в три раза увеличилось количество покупок в фотоцентрах и в два раза – в копицентрах и фотостудиях. Количество покупок в супермаркетах, наоборот, упало на 33%. При этом лидерами по вновь работающим точкам в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) магазины одежды и обуви – в июне их открыто на 68% больше.

Что стали чаще покупать в Петербурге и области

В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали фотоцентры – здесь количество покупок увеличилось в три раза. Также повышенным спросом пользовались услуги копицентров и фотостудий – количество транзакций увеличилось в два раза.

Также в топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли ювелирные магазины (+69%), мастерские по ремонту бытовой техники (+67%), обувные магазины (+23%), магазины одежды (+22%), страхование (+19%), цветочные магазины (+15%) и стоматологии (+14%).

Примечательно, что с ослаблением ограничений на 33% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости.

Какие магазины снова открылись в СЗФО

По данным МТС Кассы, в Северо-Западном федеральном округе больше всего открылось магазинов одежды и обуви – в июне для посетителей работает на 68% точек больше, чем в прошлом месяце. К привычному формату работы вернулись на 63% больше салонов красоты, на 57% – магазинов косметики.

В топ-10 по динамике открытия торговых точек также вошли турагентства (+50%), спортивные магазины (45%), кафе и рестораны (+41%), магазины техники (+38%), товаров для дома (+38%), табака (+33%) и фитнес-клубы (+33%)

По всем категориям магазинов в СЗФО, которые работают с сервисом МТС Касса, в июне заработало на 31% точек продаж больше, чем в мае.

Как изменились обороты бизнеса

Среди торговых точек, подключенных к МТС Кассе, наибольший рост оборотов в начале июня оказался кафе и ресторанов – они увеличились в среднем на 66% по сравнению с маем. Значительная положительная динамика наблюдается также у фитнес-клубов и спортивных магазинов – рост на 63% и 61% соответственно.

Оборот салонов красоты вырос на 51%, магазинов техники – на 46%, цветочных – на 42%. Также жители СЗФО активно платили в магазинах одежды и обуви (их оборот вырос на 34%), товаров для дома (+33%), химчистках (+25%) и турагентствах (+25%),

В целом, оборот продавцов товаров и услуг СЗФО во всех категориях вырос в начале июня на 34%.

Методология исследования

Исследование проводилось на основе обезличенных данных о платежах с карт МТС Банка и покупках в магазинах, подключенных к сервису МТС Касса, с 1 по 10 июня 2020 года. Показатели сравнивались со средними значениями мая 2020 года.

[1] Сервис МТС Касса – готовое кассовое решение для бизнеса – онлайн-кассы с собственным программным обеспечением и товароучетной системой.