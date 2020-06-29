Петербуржцы пожаловались на непристойную рекламу кафе

Реклама призывала прохожих зайти в кафе двусмысленными изображениями и фразами. УФАС возбудил уголовное дело о непристойной рекламе.

Как сообщают в пресс-службе петербургского УФАС, жители города неоднократно жаловались на рекламу кафе Щелкунчик. Их возмутили рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак…». Все это сопровождалось двусмысленным изображением сосисок и яичницы.

Против рекламодателя кафе ООО «Династия» возбуждено уголовное дело. Рассмотрение дела назначено на 14 июля.