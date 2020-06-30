Греф: к концу 2020 года рубль может укрепиться к доллару

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС сообщил, что рубль может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар. При этом все будет зависеть от цены на нефть.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару», — отметил Греф.

Однако он сообщил о риске, связанном с коронавирусом: в случае второй волны рубль, возможно, станет колебаться. При этом российская экономика, по оценкам банкира, проходит нынешний вызванный коронавирусом нового типа кризис лучше прогнозов. Если второй волны не будет, спад российской экономики составит около 4,2-4,% по итогам года.