СК выясняет, как журналист получил травмы на избирательном участке Санкт-Петербурга

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу проверяет обстоятельства получения травмы журналистом издания «Медиазона» Давидом Френкелем на одном из избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту нанесения травмы местному жителю Давиду Френкелю на избирательном участке № 2193 в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что нападения на Френкеля на избирательном участке в Санкт-Петербурге не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии.