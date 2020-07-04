Видео: пенсионерка несколько лет пачкает детские качели фекалиями в Гатчине

Сегодня, 4 июля, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» местные жители пожаловались на пенсионерку, которая «уже несколько лет» мажет качели на детской площадке в Гатчине фекалиями.

«В прошлом году вообще пыталась их выкопать», — сообщил местный житель.

Уточняется, что жильцы ближайших домов обращались в полицию, женщина состоит на учете. Помочь правоохранители ничем не могут. Медики увезли пенсионерку.

На кадрах видно, как женщина голыми руками берет непонятную массу из полиэтиленового пакета и обмазывает ею детские качели. Инцидент произошел на улице Изотова.