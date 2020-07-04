Производитель опроверг наличие символики ЛГБТ на мороженом «Радуга»

В пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на мороженое «Радуга».

Лахова заявила, что продукция имеет косвенное влияние на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.

«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные — красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга». Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому… флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение», — сказала она.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил РИА Новости что цвет мороженого не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей. Напротив, ГК выступает за традиционные семейные отношения и «категорически не согласна» с мнением Лаховой.

«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал он.

Бениаминов сообщил, что компания подчиняется закону и готова снять с производства продукцию, если будет издан соответствующий акт.