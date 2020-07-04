Подозреваемую в хищении 40 млн рублей замглавы Минобрнауки не стали арестовывать

Московский суд решил не арестовывать замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, подозреваемую в хищении более 40 млн рублей. Об этом сообщает Regnum.

По факту совершения преступления ранее завели уголовное дело. По версии следствия, в 2016 году Лукашевич получила казенные деньги и договорилась с подконтрольными ИП, чтобы те выполнили работы для Минобрнауки. При этом соблюдать контракт она не собиралась.

Результаты не оправдали условия договоров, при этом их принял предполагаемый сообщник — чиновник из министерства. Во время расследования дома фигурантов дела и их рабочие места обыскали около 30 раз.