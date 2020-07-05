В Ивангороде попытались сделать парковку, но не хватило асфальта

Житель Ивангорода пожаловался на «беспредел», который выглядит как попытка отремонтировать дорогу. Пост опубликован в группе «Привет, сейчас в Кингисеппе…» во «ВКонтакте».

Судя по фото, дорожные рабочие положили асфальт на очень маленьком участке — либо не хватило материала, либо проблема в припаркованных автомобилях.