В Ивангороде попытались сделать парковку, но не хватило асфальта

Автор: Илья Серов
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Житель Ивангорода пожаловался на «беспредел», который выглядит как попытка отремонтировать дорогу. Пост опубликован в группе «Привет, сейчас в Кингисеппе…» во «ВКонтакте».

Судя по фото, дорожные рабочие положили асфальт на очень маленьком участке — либо не хватило материала, либо проблема в припаркованных автомобилях.

«О господи, это что за беспредел. Хотели сделать парковку? Или асфальт девать некуда? Неужели не сделать, чтобы красиво было? Это только в России так можно. Ужас!!!», — негодует местный житель.
Фото: «Привет, сейчас в Кингисеппе»