В Ивангороде попытались сделать парковку, но не хватило асфальта

Житель Ивангорода пожаловался на «беспредел», который выглядит как попытка отремонтировать дорогу. Пост опубликован в группе «Привет, сейчас в Кингисеппе…» во «ВКонтакте».
Судя по фото, дорожные рабочие положили асфальт на очень маленьком участке — либо не хватило материала, либо проблема в припаркованных автомобилях.
«О господи, это что за беспредел. Хотели сделать парковку? Или асфальт девать некуда? Неужели не сделать, чтобы красиво было? Это только в России так можно. Ужас!!!», — негодует местный житель.