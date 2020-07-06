Музеи, выставочные залы и фитнес-центры возобновляют работу в Санкт-Петербурге

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновляют работу в Санкт-Петербурге в понедельник.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора города, соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор Александр Беглов.

В частности, с 6 июля в Петербурге возобновляют свою деятельность государственные музеи и выставочные залы, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых комплексов). Также с понедельника смогут работать магазины, имеющие отдельный вход с улицы для посетителей, с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Так, в понедельник в Петербурге вновь откроются для посетителей Петропавловская крепость, Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей «XX век» и ЦВЗ «Манеж», 7 июля — музейная экспозиция Гатчинского дворца, Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В период с 12 по 15 июля возобновят работу Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».

Все музеи будут работать в соответствии со стандартом безопасности, утверждённым Роспотребнадзором. Новый режим работы предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм — проведение термометрии сотрудников и посетителей, обязательное ношение масок и перчаток, наличие антисептиков, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, запрет на проведение массовых мероприятий. Каждые 5-6 часов в помещениях будет проводиться влажная уборка, а также дезинфекция всех контактных поверхностей. В экскурсионных группах будет не более пяти посетителей. Использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.

Допуск посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры возможен при предварительной записи. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты. В зале для занятий необходимо обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра путём расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий. В помещениях фитнес-центров должно быть не более одного человека на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом, в бассейнах – не более одного человека на 10 квадратных метров площади.

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Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновились с 5 июня при соблюдении санитарных требований. С 15 июня вновь открылись парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии, также возобновлён тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев. Парки и скверы, детские и спортивные площадки открылись 28 июня, летние кафе и зоопарк возобновили работу 29 июня.