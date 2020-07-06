Росавиация одобрила аэропортам России субсидии на общую сумму 1,4 млрд руб

Росавиация одобрила аэропортам России субсидии за потери из-за коронавируса на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, сообщает ведомство.

«За месяц получено 128 заявок от 89 аэропортов. Они обратились за субсидией на погашение расходов, понесённых ими во II квартале 2020 года. На сегодня приняты положительные решения о предоставлении субсидий по 40 заявкам за апрель и май на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Это составляет 12,9% от общего объёма выделенных из федерального бюджета ассигнований», — говорится в сообщении.