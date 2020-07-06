Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

Как ранее сообщал ivbg.ru, пьяный Михаил Ефремов врезался в фургон в центре Москвы – водитель скончался 58-летний Сергей Захаров – был госпитализирован в Институт Склифосовского, где скончался.

Следствие 6 июля предъявило Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Актер обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении).