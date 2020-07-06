Арестована замглавы Минобрнауки по делу о хищении 50 млн рублей

В Москве суд арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, обвиняемую в хищении более 50 млн рублей. Она останется под стражей до 16 августа, адвокат намерен обжаловать решение об аресте.

Изначально МВД заявляло о хищении 40 миллионов рублей, но на заседании следователь сообщил, что, по уточненной информации, общий ущерб превышает 50 миллионов. Защита настаивала на залоге в 3 млн рублей — тогда подозреваемую бы отпустили.

Во время преступления Лукашевич была гендиректором Центра развития науки, а ее предполагаемый соучастник Михаил Попов занимал пост в Минобрнауки. Следствие считает, что министерство заключило с центром госконтракты и получило работы без научной ценности — они основаны на плагиате. Во время расследования дома фигурантов дела и их рабочие места обыскали около 30 раз.

Лукашевич в структуре Минобрнауки занимает должность статс-секретаря — заместителя министра. В министерстве она работает с 1998 года, пройдя путь от рядового сотрудника правовой службы до замминистра (назначена в 2018 году).

Ранее ivbg.ru писал, что Петербургский гарнизонный суд арестовал застройщика военного городка в Каменке. Следствие считает, что обвиняемая в период с 20 по 26 декабря 2019 года передала действующим в составе преступного сообщества взятку в размере 265 тысяч рублей.