В Выборге волонтеры собрали и развезли продукты нуждающимся

Вчера, 5 июля, в Выборге неравнодушные местные жители в ходе акции «Корзина доброты» развезли наборы первой необходимости в 7 семей для 45 человек.

«Первый раз за все время в благодарность нас угостили смородиновым вареньем и зеленью с огорода. Очень приятно и вкусно!», — пишет Марина, одна из участниц в группе «Интересные события в Выборге» во «ВКонтакте».

Волонтеры на пожертвования купили продуктовые наборы, в состав некоторых вошли перепелиные яйца.

«Добавили мясные продукты из магазина «Белорусские колбасы», добавили молоко, крупы. «Лента» передала 40 кг продуктов, а раздали мы чуть больше 50 кг. Благодарю всех участников проекта! Приятно, что наша команда растёт!», — поделилась Марина.

Организаторами акции являются московский фонд «Дари еду», выборгская организация «Мой Мир» и сеть магазинов «Лента».

Чтобы присоединиться к акции, можно выполнить одно из следующих условий: