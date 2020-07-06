В Выборге волонтеры собрали и развезли продукты нуждающимся

Вчера, 5 июля, в Выборге неравнодушные местные жители в ходе акции «Корзина доброты» развезли наборы первой необходимости в 7 семей для 45 человек.
«Первый раз за все время в благодарность нас угостили смородиновым вареньем и зеленью с огорода. Очень приятно и вкусно!», — пишет Марина, одна из участниц в группе «Интересные события в Выборге» во «ВКонтакте».
Волонтеры на пожертвования купили продуктовые наборы, в состав некоторых вошли перепелиные яйца.
«Добавили мясные продукты из магазина «Белорусские колбасы», добавили молоко, крупы. «Лента» передала 40 кг продуктов, а раздали мы чуть больше 50 кг. Благодарю всех участников проекта! Приятно, что наша команда растёт!», — поделилась Марина.
Организаторами акции являются московский фонд «Дари еду», выборгская организация «Мой Мир» и сеть магазинов «Лента».
Чтобы присоединиться к акции, можно выполнить одно из следующих условий:
- В магазине «Лента» в Выборге на стойке информации можно передать товары первой необходимости;
- Владельцы других магазинов могут установить «корзину доброты»;
- Находясь в глубокой изоляции, можно сделать пожертвование на расчетный счет волонтерской организации или отправить смс на номер 3443 с сообщением «даю 200», где цифра 200 — это сумма помощи;
- Если вы знаете, кому нужна помощь или сами в ней нуждаетесь — следует связаться с организатором и директором АНО «Мой Мир» Ткачишиной Мариной;