Семь сгоревших самосвалов под Гатчиной оценили в 37 млн рублей

В ночь на 6 июля в деревне Веккелево Гатчинского района неизвестный поджег самосвалы, в результате чего оказались повреждены семь единиц техники.

Техника хранилась на автостоянке в промзоне. Грузовики Renault и Mercedes принадлежат коммерческой фирме, общий ущерб оценен в 37 млн рублей. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобили сгорели полностью. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Полицией проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, один из Renault застрахован, и только он один стоит 10 млн. Остальные автомобили не застрахованы. Сгоревшие автомобили принадлежат ООО «Сфера». Эта компания возит песок, щебень и подобные материалы.