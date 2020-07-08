Дело о первом в Санкт-Петербурге штрафе за прогулку на детской площадке закрыто

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело местного жителя Алексея Полищука, которого первым в городе оштрафовали за нахождение на детской площадке в период ограничений из-за коронавируса, сообщил адвокат Алексей Передрук.

«Дело было отправлено городским судом на пересмотр обратно в районный суд, а сам штраф в 15 тысяч рублей отменен. Районный суд прекратил дело из-за отсутствия состава преступления», — сказал Передрук.

По его словам, в суде выяснилось, что в отделе полиции Полищуку не разъяснили права и не вручили копию протокола об административном правонарушении — это подтверждается отсутствием подписи Полищука. Также не указан адрес детской площадки, из сделанных фотографий невозможно установить место ее нахождения, был ряд других небрежностей.

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Ранее сообщалось, что 7 апреля житель Санкт-Петербурга гулял с ребёнком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, и был оштрафован на 15 тысяч рублей. Это стало первым штрафом в городе по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).