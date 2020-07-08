Сегодня вечером, 8 июля, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на трассе «Скандинавия». Легковой автомобиль разбился вдребезги.

Уточняется, что авария произошла на 71-м километре трассы в месте ее пересечения с дорогой 41А-025 (Рощино – Запорожское) в районе Первомайского.

Судя по видео, легковушка вылетела с дороги в кювет.