Мурашко: вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация россиян от коронавируса будет добровольной. При этом число сторонников вакцинации в стране активно растет.

«Потому-то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации», — пояснил министр в эфире канала «Россия 1».

Он также рассказал, что в России разрабатывают большое количество вакцин, 17 из которых являются перспективными.

Ранее Михаил Мурашко заявил о готовности России поставлять вакцину от коронавируса на международный рынок. Он напомнил, что с первых дней пандемии РФ оказывает поддержку странам Европы, Америки и различным международным институтам, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).