22 тысячи ленинградских семей получили поддержку через МФЦ

Выплаты семьям с детьми стали самой популярной услугой в период пандемии, на втором месте — оформление недвижимости

Больше пятнадцати тысяч составили заявления на выплату 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, которые выплачивает Пенсионный Фонд РФ вне зависимости от дохода семьи. Второй по популярности стала ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. За такой помощью в МФЦ обратилось 7,5 тысяч граждан. Социальная доплата положена семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Напоминаем, что из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции центры «Мои Документы» работают в ограниченном режиме по предварительной записи для оказания социально значимых услуг. Исключение составляют районы в «зеленой» зоне. Записаться можно онлайн на сайте или по телефону отделения, в которое гражданин планирует обратиться.

Подать документы можно только по социально значимым услугам. Выдача результатов осуществляется также по записи после подтверждения готовности документов. Узнать все подробности можно по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.

Отметим, что с 21 марта центры «Мои документы» перевели часть услуг в электронный вид. А с 30 марта прекратил вообще прием документов.