Сергея Фургала никогда не исключат из ЛДПР – Владимир Жириновский

Автор: Александр Селиванов
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по делу об ОПГ, никогда не будет исключен из ЛДПР, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Фургала задержали по делу организованной преступной группы, причастной к убийствам и покушениям на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сейчас его везут в Москву, где и будет проходить расследование – это распространённая в последние годы практика в случае уголовного преследования глав регионов.

«Мы защищали, и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосётся», — сказал Жириновский журналистам в четверг.
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09.07.2020 71

Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.