Более 350 млн руб. штрафов заплатит владелец бывшей свалки в Колтушах

Как сообщает «ЛенТВ24», Роспотребнадзор возьмет контрольные пробы грунта, воды и воздуха на месте бывшей свалки в Колтушах. По их результатам комиссия примет решение о снятии режима ЧС.

На собственника участка заведено уголовное дело. Он возместит около 100 млн рублей на ликвидацию свалки и заплатит 286 млн. рублей за ущерб экологии. В суд могут подать иск об изъятии участка.

Если землю передадут в собственность государства, на участке разместят экологически чистые предприятия. Вопрос на контроле Александра Дрозденко.