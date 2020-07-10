Жители Кингисеппа жалуются на плачевное состояние двора

Жители одного из домов в Кингисеппском районе недовольны состоянием двора и бездействием УК.

В редакцию ivbg.ru обратились жители дома №10 по улице Театральная в Кингисеппе. Они рассказали, что их двор не благоустраивали уже много лет. Зимой была создана инициативная группа, чтобы принять участие в программе “Формирование комфортной городской среды”, написано множество обращений, но результатов нет. Сегодня в управляющей компании сменилось руководство и проблема не решается вовсе.