Депутаты в Юкках отказались подчиниться прокурору и уйти в отставку за нарушение антикоррупционного законодательства

Впервые в истории Ленинградской области за нарушение антикоррупционного законодательства в отставку должны были уйти сразу пять человек в Юкках. Это глава поселения Лариса Черепанова и депутаты Николай Бунтов, Наталия Рымина, Вячеслав Андреев и Реваз Аркания.

Соответствующее предписание вынесено всеволожским прокурором. Функционеры при заполнении деклараций о доходах и имуществе за 2018 год скрыли информацию о банковских счетах, автомобилях и земельных участках, находящихся в их собственности. В частности, по данным online47.ru, глава поселения Лариса Черепанова ежегодно входит в топ-200 миллиардеров в России.

Избежать отставки функционерам помог механизм голосования. Прокурор вынес предписание, а депутаты большинством голосов решают, исполнять его или нет. Общая численность депутатов Юкковского поселения – 10 человек. Из них один умер, один заболел. На заседание прибыли оставшиеся восемь. Как сообщает издание, пять из них – сами нарушители антикоррупционного законодательства, двое – сочувствующие им, один – против всех.

Итог заседания: большинством голосов предписание прокуратуры решено не исполнять. Нарушители антикоррупционного законодательства остались на своих постах. По мнению журналистов издания, это не самый благоприятный исход для жителей Юкковского сельского поселения.

Ссылаясь на слова местных жителей и личные наблюдения, журналисты отмечают, что в Юкковском поселении нет:

дорог;

спортивных площадок;

муниципальной программы благоустройства территории.

качественных очистных сооружений, из-за чего присутствуют проблемы с водой (очистные не переданы областному водоканалу).

Также журналисты издания сделали еще одно наблюдение. Попасть в здание администрации можно только с разрешения секретарши Совета депутатов. Даже отдельные депутаты не могут попасть на рабочее место без ее разрешения. Эта же секретарша пыталась принудить журналистов покинуть упомянутое заседание и, нарушая субординацию, вступала в прямую конфронтацию с единственным депутатом, проголосовавшим за исполнение постановления прокурора. Она же давала комментарии СМИ от имени депутатов.

Журналисты издания полагают, что не соответствующее должности поведение секретарши связано с занятостью главы поселения Ларисы Черепановой. Она занимается бизнесом, по данным online47.ru имеет 17 % активов в торговой сети «Максидом» и около 100 земельных участков общей площадью около полумиллиарда квадратных метров. Несмотря на занятость, Ларис Черепанова не желает покидать пост.

Журналисты связывают это с высокой стоимостью местной земли на границе с Санкт-Петербургом и отмечают, что VIP-застройка не затронула только территорию Юкковского леса вдоль береговой линии Тохколодского озера общей площадью около 10 га. И несколько месяцев назад в Юкках «завелись активисты, которые под видом экозащитной деятельности попытались лоббировать интересы потенциальных застройщиков».

Как сообщает издание, активисты за счет фейков убеждают общественность, что кто-то хочет захватить землю и озера, вырубить леса, оградить территорию забором и застроить элитными особняками. А после формирования удобного информационного фона представляют подставную организацию, которой необходимо передать в аренду или в собственность государственную землю «для недопущения застройки». А после этого к той самой застройке приступить. Эту схему разрушил Александр Дрозденко, потребовавший изменить назначение соответствующих земель с ИЖС на рекреацию в Юкках.

Теперь должна последовать реакция прокуратуры по поводу неисполнения предписания всеволожского прокурора по отставке депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство.