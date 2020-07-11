Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 11 июля

Согласно последним данным на 11 июля, по всему миру коронавирус выявили у 12,65 млн человек. Вылечились при этом 7,36 млн зараженных, умерли — 563,3 тыс.

В России первое место по числу зараженных занимает Москва (228 тыс.), второе — Подмосковье (60,1 тыс.). Замыкает тройку Санкт-Петербург (26,9 тыс.).

С учетом статистики по всему миру, на первом месте по числу зараженных находятся США (3,29 млн). Второе место занимает Бразилия (1,8 млн), третье — Индия (822,6 тыс.). Россия находится на четвертом месте (714 тыс.).