Театр «На Литейном» номинировали в трех категориях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы» и «Лучшая режиссерская работа» на высшей театральной премии «Золотой софит».

В первой номинации на звание лучшей претендует «Лавр» в постановке Бориса Павловича по роману Евгения Водолазкина. Спектакль рассказывает историю средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и индивидуальном пути.

На звание «Лучший спектакль малой формы» рассчитывает «Перемирие» в постановке Юлии Ауг. Ее пьеса стала первой постановкой в Петербурге и стала лучшей в конкурсе «Ремарка – 2018» в номинации «Весь мир». Место действия пьесы — Украина, Донбасс, герои должны за семь дней воссоздать разрушенный после бомбежек дом.

Лауреатов определят тайным голосованием накануне торжественной церемонии награждения, которая пройдет 26 октября 2020 года.