В Луге дебошир ударил женщину стаканом, проиграл в драке и открыл стрельбу — видео

Утром 11 июля перед рестораном «Престиж» на Госпитальной улице в Луге произошла потасовка, закончившаяся стрельбой. Участие приняло большое количество людей.

Началось все с того, что один из гостей возмутился громким разговором женщины. Он ударил посетительницу заведения стаканом по голове, а ее знакомый полез на обидчика с кулаками. Агрессор вынужден был отступить, но сдаваться он не был намерен — вернулся с травматическим пистолетом. Об этом сообщает 47news.

Далее действия разворачивались на улице: в ходе потасовки агрессор открыл стрельбу, пострадал по меньшей мере один человек — он находится в районной больнице, его жизни ничто не угрожает. Стрелок скрылся с места происшествия на серебристом Nissan Teana, полицейские на территории ресторана главных участников не застали.

Спустя два часа на окраине города был задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний житель Петербурга, известный своим буйным нравом. Он уже проходит по уголовному дело о разбое в Северной столице. Сейчас мужчина в изоляторе, возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.