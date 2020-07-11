Власти Петербурга отложили открытие ресторанов и кафе

Власти Петербурга решили не вносить в последнюю корректировку 121 постановления разрешение на открытие кафе и ресторанов.

Ожидалось, что работа заведений будет разрешена уже с 12 июля — такой вариант допускал вице-губернатор Евгений Елин.

Такое решение связано с увеличением числа новых случаев заражения коронавирусом в городе. Медицинский блок также солидарен с городскими властями — «высокий коэффициент распространения», однако с местами в больницах, по словам чиновника, «все более-менее благополучно».