В Кировском районе в результате ДТП погиб водитель иномарки

Водитель Ford и трое его пассажиров получили тяжёлые травмы.
По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла ночью 13 июля на 33-м километре трассы «Санкт-Петербург — Кировск». Водитель автомобиля Chevrolet не уступил дорогу Ford, после чего произошло столкновение.
В результате ДТП водитель Chevrolet скончался на месте происшествия от полученных травм, а водитель и трое пассажиров Ford были госпитализированы с тяжёлыми травмами.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.