Для Старой Ладоги и Токсово разработали концепцию территорий, которая поможет привлечь туристов

Проекты по созданию Староладожского и Токсовского туристско-рекреационного кластеров принимают участие во Всероссийском конкурсе на создание кластеров и развитие экотуризма в России

Кластер «Староладожский» планируется создать в Волховском районе на территории Староладожского и Иссадского сельских поселений. Его территория будет включать рукотворные пещеры, где обитают колонии летучих мышей, самый высокий в регионе Горчаковщинским водопадом. Также в проект войдет село Старая Ладога, Любшанское городище, усадьба Сельцо-Горка.

Кластер «Токсовский» во Всеволожском районе объединит природный парк «Токсовский», памятник природы «Токсовские высоты», охраняемый природный ландшафт «Озеро Вероярви» и существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, начался прием заявок на участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020 года. Для участия в конкурсе туроператорам и самостоятельным активистам необходимо до 20 сентября зарегистрироваться на сайте премии и разместить здесь описание проекта, его презентацию и фото. С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте Всероссийской туристской премии.

Напомним, что Выборгский Музей-заповедник «Парк Монрепо» в 2019 году получил II место в номинации «Лучшее событие культурно-музыкальной направленности» в областном конкурсе «Калейдоскоп путешествий» и гран-при областного конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области».