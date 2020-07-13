Здравоохранение Ленобласти прошло проверку COVID-19 и готово к любому развитию событий   

В период пандемии COVID-19 Ленинградская область сделала много ходов на опережение. Это отмечают эксперты: регион – в числе российских субъектов со снижением заболеваемости и самыми низкими показателями летальности.

В Ленинградской области в начале пандемии было организовано 1876 коек. Всего же в регионе подготовлены 2331 койка в областных и 255 в федеральных медицинских учреждениях – на 138 % больше, чем в требованиях Минздрава. Такое количество позволило бы оказывать помощь большому количеству заболевших одновременно, если бы пандемия пошла по худшему сценарию.

Такой необходимости не возникло. Уже четыре COVID-отделения завершили свою работу, 97 % мест пустуют. Всего же с признаками ОРВИ с начала пандемии в медучреждения обратились 43 763 человека. Из них с внебольничными пневмониями – 13 631. Большинство переносит болезнь в легкой форме и лечится амбулаторно.

Диагностика заболеваемости в Ленинградской области проводится круглосуточно. Средний показатель за сутки – 1670 тестов. Стимулирующие дополнительные выплаты за работу с COVID-19 в регионе увеличены в два раза для всего медицинского персонала:

врачи в стационарах и лечащие коронавирусных пациентов – 50-80 тыс. руб.

врачи в скорой, амбулаториях и поликлиниках – 64 тыс. руб.

средний медперсонал – 25-50 тыс. руб.

младший персонал – 16-25 тыс. руб.

За период с апреля по июнь выплаты получили 5947 работников.

Бюджет Ленинградской области обеспечил необходимыми лекарствами все стационары и амбулатории. Создан запас на полгода. Заключены контракты на 12 млн руб. для оперативного пополнения запаса. При необходимости, закрытые COVID-отделения могут быть быстро запущены. Регион готов к любому развитию событий.