Во Всеволожском районе женщина нашла рюкзак с гранатами, шашками, пистолетами и патронами

Женщина нашла рюкзак в поселке Медный завод у дома № 6А по Озёрной улице во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, в найденном рюкзаке находились 80 патронов, 2 разобранных пистолета, 3 гранаты и шашка.

На место находки прибыли сотрудники ОМОНа. Они забрали рюкзак с боеприпасами.

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По факту обнаружения сумки с боеприпасами будет проведена проверка.