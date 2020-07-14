В Санкт-Петербурге зарегистрированы 33 младенца с COVID-19, состояние двоих тяжёлое, сказала главный врач родильного дома №18 Галина Гриненко.
«Тридцать три новорождённых COVID-положительных ребёнка зарегистрированы. У двух детей было зарегистрировано тяжёлое течение, но насколько это связано с коронавирусной инфекцией либо обусловлено степенью недоношенности, на данный момент сказать сложно», — сказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам Гриненко, на сегодняшний день среди беременных женщин зарегистрированы 394 COVID-положительных, среди них 310 уже выздоровели, 66 находятся на стационарном лечении, 17 проходят лечение амбулаторно.
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