В Санкт-Петербурге зарегистрированы 33 младенца с COVID-19, состояние двоих тяжёлое, сказала главный врач родильного дома №18 Галина Гриненко.

«Тридцать три новорождённых COVID-положительных ребёнка зарегистрированы. У двух детей было зарегистрировано тяжёлое течение, но насколько это связано с коронавирусной инфекцией либо обусловлено степенью недоношенности, на данный момент сказать сложно», — сказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Гриненко, на сегодняшний день среди беременных женщин зарегистрированы 394 COVID-положительных, среди них 310 уже выздоровели, 66 находятся на стационарном лечении, 17 проходят лечение амбулаторно.

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Большая часть беременных были отправлены в больницу им. Боткина, пациентки с лёгким течением болезни госпитализируются в 16-й родильный дом.