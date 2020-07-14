Вандалы сломали пальцы у статуи Венеры в Петергофе — подробности

Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике «Петергоф», сломав у неё четыре пальца руки, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Это произошло либо в пятницу вечером, либо в субботу утром. У статуи Венеры Медицейской были сломаны четыре пальца. Теперь предстоит реставрация», — рассказала собеседница.

Она отметила, что музей сообщил об инциденте в Минкультуры России.

Статуя расположена в саду Венеры в Нижнем парке Петергофа. Эта часть парка сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, его восстановление было полностью завершено в 1980-е годы.

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