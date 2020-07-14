Вандалы сломали пальцы у статуи Венеры в Петергофе — подробности

Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике «Петергоф», сломав у неё четыре пальца руки, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Она отметила, что музей сообщил об инциденте в Минкультуры России.
Статуя расположена в саду Венеры в Нижнем парке Петергофа. Эта часть парка сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, его восстановление было полностью завершено в 1980-е годы.
С 3 июля фонтаны и парки ГМЗ «Петергоф» вновь открылись для посетителей в рамках смягчения мер по коронавирусу. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.