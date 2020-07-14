Подросток умер от бубонной чумы в Монголии

Как ранее сообщал ivbg.ru, во Внутренней Монголии и в Западной Монголии – монгольском регионе, граничащем с Россией, – выявлены случаи заражения бубонной чумой

Власти Монголии зафиксировали летальный случай в результате заражения бубонной чумой. Погибший – 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай на юго-западе страны. Мальчик умер по пути в больницу.

За несколько дней до смерти подросток вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана – монгольского сурка. Это животное часто является переносчиком чумы.