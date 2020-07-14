Ленобласть ждут послабления ограничений по COVID-19 с 15 июля

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем instagram-аккаунте сообщил, что с 15 июля в регионе будет отменена часть ограничений по COVID-19.

В «зеленой» зоне не будет масштабных изменения. Можно ожидать послаблений в «желтой» и «красной» зонах. Они затронут общепит, магазины и санатории. Есть вероятность, что некоторые районы поменяют эпидемиологические зоны.

Есть основания полагать, что в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» будут работать только «ИКЕА» и «Ашан». Точный список изменений будет известен, когда Александр Дрозденко подпишет постановление.